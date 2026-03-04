في قضية تعود لـ 2020.. الحكم بالسجن على ماجواير 15 شهرا في اليونان

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أصدرت محكمة يونانية حكما بسجن هاري ماجواير لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

وجاء ذلك على خلفية حادثة وقعت في جزيرة ميكونوس في أغسطس 2020 حيث نشب شجار بين ماجواير وإنجليز خارج حانة في اليونان أدت إلى تدخل الشرطة ووجهت له تهم الاعتداء ومقاومة السلطات ومحاولة رشوة الشرطة. (طالع التفاصيل)

وأدين الدولي الإنجليزي في 2020 بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع إيقاف التنفيذ بسبب تكرار الإيذاء الجسدي، ومحاولة الرشوة، والعنف ضد الموظفين العموميين، والإهانة.

وتقدم محامي ماجواير باستئناف على القرار وتم تأجيل المحاكمة 4 مرات خلال السنوات الماضية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تم تخفيض مدة العقوبة لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

وأوضح التقرير أن ماجواير رفض عددا من الفرص لتسوية القضية خارج المحكمة، لأنه مصمم على تبرئة اسمه قانونيا، ويعتزم الاستئناف مجددا أمام المحكمة العليا في اليونان.

ماذا حدث؟

كشف ماجواير ما دار في تصريحات سابقة قائلا:"هذان الرجلان اقتربا من شقيقتي الصغرى. سألاها من أين هي، ردت عليهما ثم خطيبتي رأتها تغيب عن الوعي. اعتقدت أننا نتعرض للاختطاف. نزلنا على ركبنا ورفعنا أيدينا في الهواء".

وواصل الإنجليزي "بدأوا ضربنا، كبل إحدى يداي وكان يضرب قدمي قائلا: مسيرتك انتهت، لا كرة قدم بعد الآن، لن تلعب مرة أخرى. في هذه اللحظة قلت لا يمكن أن يكونا من الشرطة، لا أعرف من هما، حاولت الركض بعيدا. كنت مذعورا، خائفا، خفت على حياتي".

واستمر ماجواير "لا أشعر أنني مدين باعتذار لأحد. يجب الاعتذار حين ترتكب شيئا خاطئا. أتأسف للجمهور والنادي بسبب ما جرى".

واستنكر ماجواير اتهامه بمحاولة رشوة الشرطة قائلا: "لا، بكل تأكيد. هذا كلام سخيف. أثق تماما في القانون اليوناني، إعادة المحاكمة ستمنحنا وقتا للاستعداد وجمع الأدلة وجلب شهود للمحكمة، وستظهر الحقيقة".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
