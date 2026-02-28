مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) مانشستر سيتي.. تسديدة من سيمينيو

السبت، 28 فبراير 2026 - 19:29

كتب : FilGoal

كالفيرت لوين - مارك جيهي - مانشستر سيتي ضد ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل

---------------------------------------------------------

ق 71: تسديدة خطيرة من سيمينيو داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في مدافع ليدز وتخرج ركلة ركنية.

ق 68: خروج مرموش ودخول سافينيو.

ق 62: مرموش يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+2 أنطوان سيمينيو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية متقنة من آيت نوري

ق40 عمر مرموش يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق38 دوناروما يتصدى لانفراد تام ويمنع هدف محقق

ق35 عرضية خطيرة من ريان شرقي يبعدها دفاع ليدز يونايتد من مناطق الخطورة

ق25 جاستين يسدد بقوة ولكن تسديدته تمر أعلى مرمى دوناروما

ق17 كالفيرت لوين يهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد انفراد بالمرمى

ق3 كالفيرت لوين يهدر فرصة محقق للتسجيل بعد عرضية متقنة حولها إلى جانب مرمى مانشستر سيتي.

انطلاق المباراة

مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير ليسوا الأسوأ الآن.. ولفرهامبتون يصعق أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زد – البانوبي يقود الهجوم أمام الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
الدوري العربي الخامس في مسيرته.. أجايي إلى الكرامة السوري 31 دقيقة | الوطن العربي
في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مروان عطية: لم أطلب المساواة بـ زيزو.. وأشعر بالاطمئنان في وجود الشناوي 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – هادي رياض أساسي أمام زد.. وتريزيجيه وزيزو على الدكة 48 دقيقة | الدوري المصري
يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراتي اليوم من الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524274/مباشر-الدوري-الإنجليزي-ليدز-0-1-مانشستر-سيتي-خروج-مرموش