انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) مانشستر سيتي

انتهت

ق 86: رأسية خطيرة من ياكا بيول لاعب ليدز لكن بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 71: تسديدة خطيرة من سيمينيو داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في مدافع ليدز وتخرج ركلة ركنية.

ق 68: خروج مرموش ودخول سافينيو.

ق 62: مرموش يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+2 أنطوان سيمينيو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية متقنة من آيت نوري

ق40 عمر مرموش يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق38 دوناروما يتصدى لانفراد تام ويمنع هدف محقق

ق35 عرضية خطيرة من ريان شرقي يبعدها دفاع ليدز يونايتد من مناطق الخطورة

ق25 جاستين يسدد بقوة ولكن تسديدته تمر أعلى مرمى دوناروما

ق17 كالفيرت لوين يهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد انفراد بالمرمى

ق3 كالفيرت لوين يهدر فرصة محقق للتسجيل بعد عرضية متقنة حولها إلى جانب مرمى مانشستر سيتي.

انطلاق المباراة