جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن اللعب ضد ريال مدريد مجددا في دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في مواجهة تكررت كثيرا بالسنوات الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "اللعب ضد ريال مدريد مجددا؟ بالنسبة لنادينا (مانشستر سيتي)، كلما واجهت أفضل الفرق في تاريخ هذه البطولة، تتعلم أكثر، وتتطور، وتصبح أفضل في المستقبل".

وعن صيام اللاعبين المسلمين بصفوف الفريق لشهر رمضان الجاري أوضح "النادي أجرى جميع التعديلات اللازمة لضمان قدرة اللاعبين الصائمين على الالتزام بمعتقداتهم مع الاستمرار في تقديم أفضل مستوى ممكن".

وتابع "هم يتبعون هذا التقليد الديني ولدينا مختصون تغذية جيدون يكيفون الأمور وفقا لما يحتاجه الفريق".

وشدد "أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارا ومعتادون على اللعب في هذه الفترة. ليست المرة الأولى لهم ونحن نعرف كيف نتعامل مع الأمر".

ويضم مانشستر سيتي مجموعة من اللاعبين المسلمين على غرار النجم المصري عمر مرموش، والجزائري ريان آيت نوري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وعن جاهزية جيرمي دوكو لمباراة ليدز أوضح "دوكو يسير على طريق التعافي، وخاض أمس أول حصة تدريبية له. لا أعرف مدى جاهزيته للمشاركة أمام ليدز. سنتحدث مع الأطباء أولا".

وتابع " ليدز ذهبوا إلى ستامفورد بريدج (تشيلسي) وفيلا بارك (أستون فيلا) وحققوا نتائج جيدة، لديهم أيضا دفعة جماهيرية على أرضهم، لكننا مستعدون لهذا التحدي مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "خلال عشر سنوات لم أذهب إلى إيلاند رود (ملعب ليدز) مرات كثيرة، منذ أن صعدهم مارسيلو بيلسا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ذهبنا إلى هناك، وهو ملعب مذهل بأجواء رائعة، نحن نعرف ذلك".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز مساء السبت ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة خلف أرسنال المتصدر برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

