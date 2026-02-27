ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية مكررة بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

ووقع الفريقان في الطريق الصعب نحو المباراة النهائية، حيث يلتقي الفائز أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وفي حالة الاستمرار في البطولة سيلتقي الفائز في نصف النهائي، في طريق تشيلسي وباريس سان جيرمان، وليفربول، وجالاتا سراي.. طالع القرعة بالكامل بالضغط هنا

وسبق أن التقى ريال مدريد ومانشستر سيتي في 11 مواجهة خلال آخر 6 مواسم بدوري أبطال أوروبا.

حقق مانشستر سيتي الفوز في 5 مباريات، فيما فاز ريال مدريد 3 مرات، وحسم التعادل 3 مباريات.

ورغم تفوق مانشستر سيتي في المواجهات المباشرة إلا أن ريال مدريد نجح في العبور والتأهل 3 مرات، فيما تأهل مانشستر سيتي بالعبور من الملكي مرتين.

إجمالا التقى الفريقان 15 مرة عبر التاريخ، تعادلا 5 مرات، وفاز مانشستر سيتي 5 مرات، فيما فاز ريال مدريد 5 مرات.

وجاءت مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد خلال المواسم الستة السابقة على النحو التالي:

موسم 2019 - 2020.. دور الـ16

فاز مانشستر سيتي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-1

ونجح مانشستر سيتي في التأهل لربع النهائي

---------

موسم 2021 - 2022

نصف النهائي

فاز مانشستر سيتي ذهابا 4-3، وتفوق ريال مدريد إيابا بنتيجة 3-1 ليتأهل الملكي للنهائي

تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية ونجح في الفوز باللقب

------------

موسم 2022 - 2023

نصف النهائي

تعادلا 1-1 في مدريد

واكتسح مانشستر سيتي منافسه في مباراة العودة 4-0

تأهل مانشستر سيتي للنهائي وتوج باللقب

---------

موسم 2023 - 2024

دور الـ8

تعادلا 3-3 في مدريد، و1-1 في ملعب الاتحاد، قبل أن يتأهل ريال مدريد بركلات الترجيح 5-4

تأهل ريال مدريد ووصل للمباراة النهائية وتوج باللقب

------------

موسم 2024 - 2025

ملحق دور الـ16

فاز ريال مدريد ذهابا على ملعب الاتحاد 3-2، قبل أن يكرر الفوز إيابا بنتيجة 3-1

----------------

موسم 2025 - 2026

مرحلة الدوري

فاز مانشستر سيتي في مدريد بنتيجة 2-1