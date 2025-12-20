مؤتمر موتسيبي: أمم إفريقيا ستقام كل 4 سنوات.. وإطلاق بطولة جديدة سنويا

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حزمة من القرارات الهامة.

وعقد موتيسيبي اجتماعا مع الدول الـ54 الإفريقية بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلن موتسيبي إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقية من كل عام على أن تقام النسخة الأولى بعد كأس العالم للأندية 2029.

كما أعلن عن فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028، على أن تقام البطولة بعدها كل 4 سنوات بدلا من سنتين مثلما يحدث في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "عقدنا اجتماعا تاريخيا بحضور جياني إنفانتينو رئيس فيفا وممثلي 54 دولة إفريقية. كرة القدم في القارة تحسنت بشكل كبير ونحن سعداء بما قام به المغرب في كأس العالم 2022".

وأضاف "اتخذنا قرارات مهمة وقررنا زيادة قيمة جائزة الفريق الفائز بكأس إفريقيا إلى 10 ملايين دولار، كما قررنا زيادة مكافآت دوري الأبطال والكونفدرالية وسنعلن ذلك بعد يوم 18 يناير".

وتابع "كل بلد إفريقي سيحصل على مليون دولار لدعم تطوير الكرة الإفريقية من أصل مليار دولار، كنا أعلن عن توفيرها على مدار 8 سنوات".

وكشف "لدينا واجب نحو اللاعبون الأفارقة الذين يلعبون في الخارج وفي أفضل الأندية العالم ونريد أن نتأكد من أن الاجندة الدولية ستسمح لهم كل عام بالتواجد معنا ببطولة قارية".

وتابع "كل عام في إفريقيا سيكون هناك بطولة يشارك فيها أفضل اللاعبين الأفارقة. نحن نطلق بطولة جديدة وهي دوري الأمم الإفريقية تبدأ في أكتوبر وتنتهي في نوفمبر من كل عام".

وواصل "قسمنا الـ54 دولة إفريقية إلى 4 مناطق وبطل كل منطقة سيلعب الدور النهائي في نوفمبر، وسنقرر فيما بعد البلد الذي سيستضيف هذا الدور".

وشدد "في 2027 سنذهب لنسخة كأس إفريقيا في أوغندا وكينيا وتنزانيا، وفي 2028 سيتم إعادة هيكلة البطولة، وسنقوم بإطلاق النسخة الأولى لدوري الأمم الإفريقية بعد كأس العالم للأندية 2029".

وأجاب "سنفتح الباب لاستضافة كأس أمم إفريقيا في 2028 على أن تقام البطولة كل 4 سنوات. وتقام دوري الأمم الإفريقية كل عام في شهري أكتوبر ونوفمبر بداية من بعد كأس العالم للأندية 2029".

وأكمل "البطولة ستكون بالشراكة مع فيفا وهذا يمنحنا فرصة رائعة لمزيد من الرعاة وضخ الأموال وزيادة الجوائز لمساعدة البلدان الإفريقية في التطور".

وأوضح "كأس أمم إفريقيا سيتم تنظيمها كل 4 سنوات، لأن دوري الأمم الإفريقية التي ستقام كل عام، سيكون المصدر الذي سيدر عائدات مالية كبرى، وسيصبح لدينا موارد مالية كل عام".

وكشف "بطولة إفريقيا للمحليين ستفسح المجال لبطولة دوري الأمم الإفريقية، وسيكون من شأن ذلك تطور وتقدم الكرة داخل القارة".

وأتم رئيس كاف تصريحاته "أفضل اللاعبين الأفارقة سيشاركون في دوري الأمم الإفريقية كل عام، وهذا يعني جذب المزيد من الرعاة ونحن نريد التعاون مع أكبر الشركات في العالم".

وتنطلق غدا الأحد بطولة كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

