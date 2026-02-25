منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل

لم ينجح باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي في قيادة الفريق للفوز في أول مباراة له، إذ تعادل مع مضيفه نجم المتلوي 1-1 يوم الأربعاء.

وحل الترجي ضيفا على نجم المتلوي ضمن الجولة 21 للدوري التونسي.

وسجل أشرف جابري هدف الترجي في الدقيقة 53.

قبل أن يتعادل السنغالي شريف بوديان للمتلوي في الدقيقة 77.

وحافظ الترجي على صدارته للدوري التونسي، حين رفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الإفريقي.

يوم السبت الماضي، أتم نادي الترجي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريبه.

ويقود بوميل تدريب الترجي خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

وأنهى بوميل تجربته مع منتخب أنجولا منذ أيام ليصل إلى تونس ويتمم اتفاقه مع الترجي.

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.