منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - نهائي أبطال إفريقيا

لم ينجح باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي في قيادة الفريق للفوز في أول مباراة له، إذ تعادل مع مضيفه نجم المتلوي 1-1 يوم الأربعاء.

وحل الترجي ضيفا على نجم المتلوي ضمن الجولة 21 للدوري التونسي.

وسجل أشرف جابري هدف الترجي في الدقيقة 53.

أخبار متعلقة:
تقرير: كاف يستمع لحجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث لقاء الأهلي يوم الخميس الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب.. واستمرار تأهيل زيزو وتريزيجيه مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري

قبل أن يتعادل السنغالي شريف بوديان للمتلوي في الدقيقة 77.

وحافظ الترجي على صدارته للدوري التونسي، حين رفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الإفريقي.

يوم السبت الماضي، أتم نادي الترجي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريبه.

ويقود بوميل تدريب الترجي خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

وأنهى بوميل تجربته مع منتخب أنجولا منذ أيام ليصل إلى تونس ويتمم اتفاقه مع الترجي.

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

الأهلي الترجي باتريس بوميل
نرشح لكم
ليس طارق مصطفى.. أولمبيك أسفي يعلن مدربه الجديد ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب.. والمغربي يرد "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة بوميل: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي.. وأعرف الترجي جيدا تقرير: قبل مواجهة الوداد.. طارق مصطفى يقترب من قيادة أولمبيك آسفي قائد الفريق والظهير الأيسر.. غياب ثنائي الجيش الملكي أمام بيراميدز بسبب الإيقاف
أخر الأخبار
متفوقا على أورايلي وإيزي.. جيوكيريس لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: على غرار مودريتش.. كاسيميرو يرغب في البقاء بأوروبا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل ساعة | الكرة الإفريقية
حكايات في الجول - أحمد شعبان.. لاعب بالدرجة الثالثة ومساعد صيدلي ساعة | القسم الثاني
سام آلارديس: صلاح يتصرف كطفل كبير.. عليه التوقف عن إظهار الاستياء ساعة | الدوري الإنجليزي
طرح تذاكر مباراتي مصر ضد إسبانيا والسعودية.. تبدأ من 5250 جنيها 2 ساعة | منتخب مصر
وفاة الإعلامي فهمي عمر مؤسس الإعلام الرياضي في الإذاعة المصرية 2 ساعة | الكرة المصرية
إنفانتينو: مطمئن لاستعدادات المكسيك لاستضافة كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524091/منافس-الأهلي-الترجي-يتعادل-في-أول-مباراة-تحت-قيادة-بوميل