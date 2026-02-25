سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد

يواجه ماركوس راشفورد موقفًا معقدًا بشأن مستقبله، في ظل تحركات من جانب برشلونة لتخفيض قيمة بند الشراء المتفق عليه مع مانشستر يونايتد.

المهاجم الإنجليزي يقدم موسمًا مميزًا بقميص الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 13 في 34 مباراة بمختلف المسابقات، ما عزز رغبة برشلونة في الإبقاء عليه بشكل دائم.

وكان الناديان قد اتفقا الصيف الماضي على بند يتيح شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني)، لكن الأزمة المالية المستمرة في برشلونة تجعل إتمام الصفقة بهذه القيمة أمرًا صعبًا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، عقد المدير الرياضي للنادي ديكو اجتماعًا مهمًا مع ممثلي راشفورد لمناقشة مستقبله، حيث يسعى النادي لتخفيض المبلغ المتفق عليه.

في المقابل، يرى مانشستر يونايتد أن الاتفاق نهائي ولا نية لديه لإعادة التفاوض، خاصة مع اعتقاده بأن قيمة اللاعب السوقية باتت تقترب من 50 مليون جنيه إسترليني بعد تألقه هذا الموسم.

في إنجلترا، تغيرت المعادلة جزئيًا بعد رحيل المدرب روبن أموريم، الذي كانت علاقته متوترة مع اللاعب.

وتشير تقارير إلى أن مايكل كاريك، المرشح الأبرز لتولي المهمة بشكل دائم، لا يمانع العمل مع راشفورد.

لكن في المقابل، فإن الإدارة العليا في النادي، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس، يُعتقد أنهم يتبنون موقفًا أكثر تحفظًا تجاه اللاعب، خاصة بعد ما وُصف بتصرفات غير منضبطة خلال النصف الأول من موسم 2024-2025.

وبين رغبة برشلونة في تخفيض السعر، وتمسك يونايتد بالقيمة المتفق عليها، يجد راشفورد نفسه أمام صيف حاسم قد يعيده إلى “أولد ترافورد” في أجواء غير مريحة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية مالية ترضي جميع الأطراف.