إيدي هاو: حققنا أحد أهداف نيوكاسل بالتأهل في الأبطال.. ولا يهم برشلونة أو تشيلسي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 12:23

كتب : ذكاء اصطناعي

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

عبر إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى تحفظه على أداء فريقه في بعض فترات المباراة

وتأهل نيوكاسل إلى دور الـ16 بعد تخطي كاراباج الأذربيجاني بنتيجة 9-3 في مجموعة المباراتين.

وقال هاو عبر أمازون برايم: "عند التقدم 2-0 ربما رفعنا قدمنا عن دواسة الوقود قليلا، لم يكن ذلك مقصودًا، لكنه كان رد فعل طبيعي. في الشوط الثاني أصبحت المباراة مفتوحة من الطرفين، وهذا كان أمرًا مؤسفًا لنا، استهلكنا طاقة كبيرة ولم نضغط بالشكل الكافي على مرماهم، لذلك نشعر بخيبة أمل تجاه تلك الـ45 دقيقة".

وعن أداء نيك فولتمايده أوضح: "أهم شيء طلبناه منه هو البقاء بين الخطوط، وألا يبتعد عن خط وسطهم حتى يظل تهديدًا هجوميًا، بطوله الذي يصل إلى 6 أقدام و7 بوصات يجب أن يكون هدفًا للعرضيات، كانت هناك كرات كان يمكنه الوصول إليها في يوم آخر، لأننا نريده أن يسجل الأهداف، وهذا جزء من سبب التعاقد معه. كانت له بعض اللحظات، لكنها ربما الأقل تأثيرًا له في هذا المركز معنا".

وبشأن التأهل قال: "كان هذا هدفنا منذ بداية الموسم. ناقشنا عدة أمور، وكان الوصول إلى الأدوار الإقصائية ضمن أهدافنا، وشعرنا أننا قادرون على تحقيقه باللاعبين الذين نملكهم. كانت مرحلة مثيرة للغاية في هذه البطولة واستمتعنا بالتحديات المختلفة".

وأضاف "الأدوار الإقصائية ستكون تحديًا مختلفًا أمام فرق من النخبة، لذا هناك الكثير لنتطلع إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا استعادة مستوانا في الدوري الإنجليزي إلى المستوى الذي نريده، لأن ذلك سيمنحنا أفضل فرصة للنجاح هنا أيضًا".

وعن تفضيله مواجهة برشلونة أو تشيلسي في الدور المقبل قال: "بصراحة، لم أفكر في الأمر مطلقًا. كنت أعرف أن هذين الفريقين خياران محتملان، لكن الأهم كان التأهل والقيام بالمهمة باحترافية".

وتابع: “إذا نظرت إلى مجموع المباراتين، فالأداء كان رائعًا من اللاعبين، رغم أن فوز اليوم يبدو باهتًا قليلًا. استمتعنا بالمباراة أمام برشلونة، وقدمنا مباراة جيدة هنا أمام تشيلسي أيضًا رغم أننا لم نفز بأي منهما، وأتمنى أن تكون هذه فألًا حسنًا لنا”.

واختتم حديثه عن اللافتة التي رفعتها الجماهير تكريمًا له قبل اللقاء: “أمر مذهل. شكرًا كبيرًا لكل من فكر في هذه الفكرة. الدعم والحب الذي يمنحه لي الجمهور وللفريق يعني لنا كل شيء”.

نيوكاسل دوري أبطال أوروبا إيدي هاو
