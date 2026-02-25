لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مهتم بضم أليسون بيكر

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول ضد نيوكاسل

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود نية من يوفنتوس لضم أليسون بيكر حارس ليفربول.

وفقا للصحيفة فإن يوفنتوس يرغب في استغلال اقتراب نهاية عقد أليسون مع ليفربول من أجل ضمه وسط عدم الاقتناع بمستوى دي جريجوريو.

وينتي عقد أليسون مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

اسم يوفنتوس ارتبط في البداية بمايك مانيان حارس مرمى ميلان قبل أن يوقع عدا جديدا طويل الأمد، بينما حاليا يفكر يوفنتوس في أليسون وجويليرمو فيكاريو.

ويملك ليفربول حاليا أليسون وجيورجيو مامارداشفيلي في مركز حراسة المرمى.

الحارس صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب بالدوري الإيطالي من بوابة روما لمدة موسمين تحت قيادة لوشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس الحالي.

وانضم أليسون لليفربول في 2018 قادما من روما.

وشارك أليسون في 29 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة واستقبل 30 هدفا.

