موسوعة جينيس تُكرم جيمس ميلنر

حصل جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأصبح جيمس ميلنر لاعب برايتون أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي عبر تاريخ المسابقة برصيد 654 مباراة.

إلى جانب ذلك حقق اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا رقمين قياسيين آخرين.

إذ بات يحمل الرقم القياسي لأطول فترة زمنية بين أول وآخر هدف له في الدوري الإنجليزي (22 عامًا و248 يومًا).

وكذلك لأكبر عدد من المواسم المتتالية التي شارك فيها في الدوري (24 موسمًا).

وقال ميلنر: "عندما كنت أصغر سنًا، كنت أحصل على كتاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كهدية في عيد الميلاد كل عام. لذلك فهذا أمر مذهل للغاية".

James Milner gets his Guinness World Record certificates

إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرعين في الدرع الخيرية، أضاف جيمس ميلنر إلى سجله 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وشارك ميلنر أساسيا ولمدة 90 دقيقة في فوز فريقه برايتون على برينتفورد بنتيجة 2-0 في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وحطم ميلنر رقم جاريث باري وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي برصيد 654 مباراة.

وجاءت مباريات ميلنر بواقع مع الأندية:

230 مع ليفربول

147 مع مانشستر سيتي

100 مع أستون فيلا

94 مع نيوكاسل

48 مع ليدز يونايتد

35 مع برايتون

James Milner celebrates with the Albion fans after the 2-0 win at Brentford. 📷James Boardman

وصرّح ميلنر عبر موقع برايتون: "إنه رقم كبير ومن الجيد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، لكن أي شخص يعرفني يعلم أن الأهم بالنسبة لي دائمًا هو الفريق. أنا سعيد لأنني تمكنت من لعب بضع دقائق إضافية اليوم، وآمل أن يرى الناس أنني لا زلت قادرًا على تقديم الإضافة للفريق."

واعترف "بصراحة، سيكون من الجيد التوقف عن تلقي الأسئلة حول هذا الموضوع والتركيز على كرة القدم. أنا متحمس لتحقيق نتائج جيدة مع برايتون وإنهاء الموسم بقوة. أنا سعيد فقط لأنني في المباراتين الأخيرتين حصلت على دقائق أكثر وكانت لدي الفرصة لمساعدة الفريق".

وأتم عن مستقبله "من يدري كم سأستمر في اللعب؟ الأمور تتغير بسرعة في عالم كرة القدم. سأواصل العمل والدفع، لنرَ إلى أين سيأخذنا ذلك".

Brentford v Brighton & Hove Albion - James Milner

وخاض ميلنر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في نوفمبر 2002.

وواجه أو تزامل ميلنر مع 49% من اللاعبين في الدوري الإنجليزي تاريخيا منذ بدايته في 1992-93.

ويعد هو أكثر لاعب تدرب تحت أسماء مختلفة في مسيرته بالدوري الإنجليزي إذ قاده فنيا 21 لاعبا.

وخلّد صاحب الـ 40 عاما اللحظة بارتداء حذاء كُتب عليه 654 في إشارة لعدد المباريات التي خاضها.

James Milner's 654 boots

وخلال مسيرته سجل جيمس 56 هدفا في الدوري الإنجليزي.

ويعد هو ثاني أكبر لاعب سجل هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 39 عاما و239 يوما عندما سجل ضد مانشستر سيتي في بداية الموسم الجاري.

ويمتلك جيمس فرصة أكبر لتعزيز رقمه في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

