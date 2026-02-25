ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني

نفى جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ما تردد عن وجود اتفاق مع دييجو سيميوني لتولي المهمة الموسم المقبل.

وفجر فريق بودو جليمت النرويجي أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وذلك بعدما أقصى إنتر الإيطالي من البطولة.

وقال ماروتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "التعاقد مع سيميوني؟ هذه شائعات تماما ولا تستحق الحديث. نحن سعداء للغاية بكريستيان كيفو. الحظ جزء من كرة القدم لكن المدرب يثبت أنه جدير بقيادة إنتر".

وتلقى الفريق ضربة بإصابة عضلية للاوتارو مارتينيز، ومن المتوقع غيابه قرابة شهر.

كما يواصل تشالهان أوجلو التعافي من الإصابة، بينما عاد دينزل دومفريس إلى مقاعد البدلاء لأول مرة منذ نوفمبر عقب جراحة في الكاحل.

وفاز بودو جليمت على إنتر بهدفين لهدف في لقاء العودة لدور الملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة.

ليودع وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، النسخة الحالية من البطولة دون أن يتأهل إلى دور الـ16.

ويلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري أمام جنوى يوم 28 فبراير الجاري.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ميلان.

