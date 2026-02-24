تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

أكد نادي باريس سان جيرمان غياب كل من عثمان ديمبلي وفابيان رويز أمام موناكو في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويدخل الفريق الباريسي مواجهة الإياب وهو متقدم بهدف وحيد بعد فوزه 3-2 على ملعب موناكو الأسبوع الماضي، المباراة التي شهدت إصابة ديمبيلي.

ولم يشارك ديمبلي في تدريبات الاثنين، وبالتالي لم يتم ضمه لقائمة المباراة، لكنه بدأ تدريبات فردية، وفقا لموقع النادي.

ولا يزال فابيان رويز خارج الحسابات بسبب إصابة في الركبة منذ أواخر يناير.

في مباراة الذهاب، أحبط باريس سان جيرمان مفاجأة موناكو، وحول تأخره بهدفين دون مقابل في أول 19 دقيقة إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح فلورين بالوجن التسجيل مبكرا لصالح موناكو في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 19.

ودفع لويس إنريكي بديزيري دوي بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27.

ونجح دوي في تسجيل هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 29.

وخطف أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.

وتعرض أليكسندر جولوفين لاعب موناكو للطرد في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

ونجح ديزيري دوي في خطف هدف فوز باريس سان جيرمان في الدقيقة 67.

ويصعد المتأهل من مواجهة موناكو وباريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة أو تشيلسي في ثمن النهائي.

وتقام قرعة دور الـ16 يوم 27 فبراير 2026.

موناكو باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي فابيان رويز
