بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون

عاد مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصارات بالفوز على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينجامين سيسكو سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 48 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز التاسع.

وعاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد التعادل في المباراة الماضية ضد وست هام.

الشوط الأول الأول لم يشهد الكثير من الفرص إلا بوجود محاولات غير خطيرة من مانشستر يونايتد.

في الشوط الثاني كثف الضيوف محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التقدم.

وأهدر بريان مبومو فرصة بسهولة في الدقيقة 50 بعد أن سدد كرة من أمام المرمى خارج الملعب.

وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول عن طريق البديل سيسكو مستغلا تمريرة من مبومو أمام المرمى ليسدد مباشرة كرة أرضية في الشباك.

وحاول إيفرتون تسجيل التعادل وكانت الفرصة الأبرز من جيمس تاركوفسكي بتسديدة قوية تألق لامينس في التصدي لها.

وكاد أن يسجل سيسكو هدف قتل المباراة في الدقيقة 93 ولكن بيكفورد منع الفرصة بنجاح.

وأطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بعد أن حافظ دفاع مانشستر يونايتد على نظافة شباكه.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الأحد 1 مارس، بينما يلتقي إيفرتون مع نيوكاسل يوم السبت 28 فبراير.