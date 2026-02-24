بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 00:07

كتب : FilGoal

احتفال بينجامين سيسكو بهدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

عاد مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصارات بالفوز على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينجامين سيسكو سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 48 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز التاسع.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل

وعاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد التعادل في المباراة الماضية ضد وست هام.

الشوط الأول الأول لم يشهد الكثير من الفرص إلا بوجود محاولات غير خطيرة من مانشستر يونايتد.

في الشوط الثاني كثف الضيوف محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التقدم.

وأهدر بريان مبومو فرصة بسهولة في الدقيقة 50 بعد أن سدد كرة من أمام المرمى خارج الملعب.

وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول عن طريق البديل سيسكو مستغلا تمريرة من مبومو أمام المرمى ليسدد مباشرة كرة أرضية في الشباك.

وحاول إيفرتون تسجيل التعادل وكانت الفرصة الأبرز من جيمس تاركوفسكي بتسديدة قوية تألق لامينس في التصدي لها.

وكاد أن يسجل سيسكو هدف قتل المباراة في الدقيقة 93 ولكن بيكفورد منع الفرصة بنجاح.

وأطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بعد أن حافظ دفاع مانشستر يونايتد على نظافة شباكه.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الأحد 1 مارس، بينما يلتقي إيفرتون مع نيوكاسل يوم السبت 28 فبراير.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما بيلد: جوارديولا يتمسك باستمرار رودري رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة كاراجر: تأثير نجوموها في 15 دقيقة كان أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو
أخر الأخبار
بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد ساعة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي ساعة | سعودي في الجول
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا ساعة | الدوري المصري
سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية
/articles/523976/بهدف-البديل-سيسكو-مانشستر-يونايتد-يعود-للانتصارات-على-حساب-إيفرتون