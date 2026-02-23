تقرير: قبل مواجهة الوداد.. طارق مصطفى يقترب من قيادة أولمبيك آسفي

دخل المصري طارق مصطفى دائرة المرشحين لقيادة فريق أولمبيك آسفي بالفترة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل أقل من شهر من مواجهتي الفريق ضد الوداد في ربع نهائي الكونفدرالية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي فتح خط مفاوضات مع المدرب المصري لقيادة الفريق.

وذلك بعد أيام من رحيل زكريا عبوب المدير الفني السابق لفريق أولمبيك آسفي.

وأوضح التقرير أن طارق مصطفى منح نادي أولمبيك آسفي موافقة مبدئية بالعودة لقيادة الفريق.

وسبق وأن قاد طارق مصطفى، أولمبيك آسفي ما بين 2021 و2023 وحقق نتائج إيجابية.

وكان طارق مصطفى قد رحل عن قيادة أهلي بنغازي الليبي الشهر الماضي.

وأشارت تقارير مغربية الفترة الماضية عن دخول طارق مصطفى في منافسة مع الثنائي الجزائري عبد الحق بن شيخة والتونسي شكري الخطوي.

وجاءت نتيجة قرعة الكونفدرالية كالآتي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباريات الذهاب يوم 15 مارس المقبل بينما الإياب يوم 22 من الشهر ذاته.

ويتذيل أولمبيك آسفي ترتيب الدوري المغربي برصيد 5 نقاط من 9 مباريات فقط خاضهم الفريق.