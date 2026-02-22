أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام

الأحد، 22 فبراير 2026 - 22:06

كتب : ذكاء اصطناعي

أرتيتا مدرب أرسنال

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بأداء فريقه عقب الفوز على توتنام، مؤكدًا أن فيكتور جيوكيريس قدم أفضل مبارياته بقميص المدفعجية.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عن جيوكيريس: “أعتقد ذلك، أداؤه الشامل كان مذهلًا، الفاعلية والأهداف التي سجلها، كان جيدًا للغاية".

وعن سبب الاعتماد على إيزي أساسيًا أوضح: "أحد الأسباب هو أن سجله الأخير أمامهم كان إيجابيًا جدًا، يمكنك أن ترى كيف يتفاعل اللاعب عندما يكون لديه ما يثبته. نحن بدأنا نفهم ما يحتاجه (إيزي) ليقدم مستواه الحقيقي".

وبشأن سباق اللقب قال "سيكون طريقًا طويلًا لأن لدينا مباريات الكأس ودوري أبطال أوروبا أيضًا. سيكون سباقا طويلًا للجميع، فلنستمتع به".

وأضاف "الأسئلة تُطرح في يومها، نعم اليوم كان مهمًا، والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه أمام تشيلسي. قبل ثلاثة أيام لعبنا أمام ولفرهامبتون، وعليك أن تتعامل مع كل مباراة. هذا جزء من عملك، وإذا لم يعجبك فابحث عن شيء آخر".

وتابع "هذه هي كرة القدم، عندما تنظر إلى مباراة ولفرهامبتون، لا أحد يستطيع تفسير ما حدث، لكن هذه هي جماليتها. أحيانًا يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم، ثم ترى رد فعل اللاعبين ومدى رغبتهم في القتال".

وأشار إلى رد فعل الفريق بعد المباراة السابقة قائلًا: "شعرت بذلك فورًا. رأيت في أعينهم ماذا تعني لهم الأمور. عندما يكون الأمر مجرد وظيفة، لا تتفاعل بهذا الشكل. لكن عندما يكون شغفك، يكون رد الفعل مختلفًا تمامًا".

وعن التعادل 1-1 في الشوط الأول رغم السيطرة، قال: "لا أفهم كيف حدث ذلك. لا أعرف كم مرة لمسنا الكرة داخل منطقة جزائهم وكم فرصة صنعنا. لكنني قلت بين الشوطين لنواصل اللعب بنفس الروح، كما فعل ديكلان رايس أيضا".

وأتم تصريحاته "عندما ارتكب خطأ، انظروا إلى الطريقة التي لعب بها بعد ذلك. هذه هي العقلية، الشخصية، والشجاعة للوقوف في لحظة صعبة. يمكنك أن تشعر بالأسف على نفسك أو تتذمر من المرحلة، لكن عندما تكون طفلًا تحلم بخوض مثل هذه المباريات. عليك أن تدرك الفرصة وأننا محظوظون لوجودنا في هذا المكان".

وكرر أرسنال انتصاره على توتنام بنفس النتيجة لمباراة الدور الأول من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعدما استعاد طريق الانتصارات من جديد.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

