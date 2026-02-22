ماك أليستر: الكرة لمست ذراعي في الهدف الملغي.. لكن القرار كان قاسيا

عبر أليكسيس ماك أليستر نجم ليفربول عن شعوره بمشاعر متضاربة بعد فوز فريقه القاتل على نوتينجهام فورست بالهدف الذي سجله.

وسجل الأرجنتيني ماك أليستر هدف فوز ليفربول في الوقت القاتل على نوتينجهام.

وقال ماك أليستر عقب المباراة لسكاي سبورتس: "لدي شعور مختلط بصراحة، أحب التسجيل وأحب الفوز، ومن هذه الناحية هو يوم رائع للغاية. لكنني لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. هناك أشياء كثيرة نحتاج إلى تحسينها، لكن الفوز يجعل الأمر دائما أفضل".

وعن الهدف الملغي وما إذا كانت الكرة قد لمست ذراعه قال: “نعم لمست ذراعي، لكن القرار قاسٍ. لأنها اصطدمت بظهري أيضا. أتفهم القواعد، لكن هذه كرة قدم، والقرار كان قاسيا جدا".

وعن الفوز قال في ختام تصريحاته: "كنت أعلم أنني سأحصل على فرصة أخرى، قبل رمية التماس أخبرت هوجو أننا سنسجل من هذه اللعبة، حصلت بالفعل على فرصة أخرى، وأنا سعيد لأنها سكنت الشباك".

وبذلك كسر ليفربول عقدة نوتنجهام آخر ثلاث مباريات إذ فشل منذ مارس 2024 في تحقيق أي انتصار على الفريق.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وبذلك حقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بعد التغلب على سندرلاند ونوتنجهام بنفس النتيجة.

وفي آخر 4 مباريات خاضهم ليفربول نجح في تحقيق الفوز في 3 منهم مقابل هزيمة وحيدة ضد مانشستر سيتي.

