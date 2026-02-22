انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(4) أرسنال.. نهاية المباراة
الأحد، 22 فبراير 2026 - 18:30
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على توتنام ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة بينما توتنام في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------
نهاية المباراة
ق94 جوووول جيوكيريس
ق90 هدوء من الجانبين
ق78 توقف المباراة بسبب إلقاء ألعاب نارية
ق61 جوووووول إيزي يسجل ثالث الأهداف
ق47 جووووووووول جيوكيريس
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34 جووووول كولو مواني
ق32 جوووووول إيزي بعد تمريرة رائعة من ساكا
ق7 تسديدة قوية من جيوكيريس داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم
ق4 كرة عرضية من تيمبر يحولها جيوكيريس بالرأس لكن تصطدم بالدفاع
انطلاق المباراة
