إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد عن شعوره بخيبة أمل بسبب الهدفين الذي سجلهما مانشستر سيتي في شباك فريقه.

وخسر نيوكاسل بهدفين لهدف أمام مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيدي هاو في تصريحاته لشبكة TNT: "نشعر بالإحباط بسبب الهدفين اللذين دخلت شباكنا. قاتلنا في الشوط الثاني بشكل جيد وكنا داخل المباراة حتى النهاية عبر تسديدة هارفي بارنز في اللحظات الأخيرة. واجهنا فريقًا كبيرًا، لكننا تنافسنا بشجاعة طوال اللقاء".

وأضاف: "اللمسة الأخيرة، سواء في العرضيات أو إنهاء الهجمات، لم تكن بالشكل المطلوب. كانت هناك عدة فرص كان يمكن أن نتعامل معها بشكل أفضل. ومع ذلك عدنا إلى طريقة لعبنا المعتادة، وهذا ما فعلناه في المباريات الأربع الأخيرة. طالما نحافظ على هذا المستوى من الاستمرارية، سأكون راضيًا".

وفي تصريحاته لشبكة BBC قال إيدي هاو: "بالنظر إلى كل الجهد الذي بذلناه في الأسابيع الماضية، كان الأداء جيدًا. لم يكن كافيًا للفوز، لكننا لعبنا بندية أمام فريق قوي. كنا ندا لهم داخل الملعب. المشكلة الأساسية أننا لم ندافع جيدًا في الهدفين، وهذا ما خيب آمالنا".

وعن إيمانه بقدرة فريقه على التحسن أتم تصريحاته: "الإيمان كان حاضرًا حتى اللحظة الأخيرة، تسديدة بارنز في النهاية كانت فرصة جيدة تصدى لها الحارس. لا يمكنك دائمًا توقع كيف تسير المباراة، لكن من المهم أن تبدأ بشكل جيد. في آخر مبارياتنا هنا كنا نتلقى أهدافًا مبكرة، وهذا أمر حاولنا تجنبه".

وأشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 27 من المسابقة.

وفاز مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر برصيد 58 نقطة والذي تعادل مع ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 36 في المركز العاشر.

