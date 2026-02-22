مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق
الأحد، 22 فبراير 2026 - 00:56
كتب : FilGoal
كشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي عن حزنه الشديد بعد التعثر أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.
سيموني إنزاجي
النادي : الهلال
وتعادل الهلال مع اتحاد جدة بهدف مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري السعودي.
وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "الأمر لم ينته بعد، فنحن بالمركز الثاني ولازال الطريق طويل".
وواصل "كان من المفترض أن ننهي المباراة في الشوط الأول".
وأردف "من يلومنا فله الحق، ومن ينتقدنا فله الحق".
وكشف "أنا حزين في آخر 6 مباريات حققنا 4 تعادلات وانتصارين فقط".
وأتم "التركيز هو سلاح كل لاعب، لكي يظهر بشكل ممتاز، وهذا التركيز غاب عنا اليوم أمام الاتحاد".
سجل للهلال مالكوم، وأدرك حسام عوار التعادل للاتحاد.
وأصبح رصيد النصر 55 نقطة وخلفه الهلال 54 نقطة في المركز الثاني.
فيما ظل الاتحاد سادسا برصيد 38 نقطة.
video:1
نرشح لكم
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي ثلاثية ضائعة تكلف الصدارة.. اتحاد جدة يهدي قمة الدوري السعودي لـ النصر بتعادل مع الهلال 500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم انتهت كلاسيكو السعودية - الهلال (1)-(1) اتحاد جدة.. الصدارة في يد النصر
أخر الأخبار
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد 2 ساعة | كرة يد