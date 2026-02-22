مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق

كشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي عن حزنه الشديد بعد التعثر أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.

وتعادل الهلال مع اتحاد جدة بهدف مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "الأمر لم ينته بعد، فنحن بالمركز الثاني ولازال الطريق طويل".

وواصل "كان من المفترض أن ننهي المباراة في الشوط الأول".

وأردف "من يلومنا فله الحق، ومن ينتقدنا فله الحق".

وكشف "أنا حزين في آخر 6 مباريات حققنا 4 تعادلات وانتصارين فقط".

وأتم "التركيز هو سلاح كل لاعب، لكي يظهر بشكل ممتاز، وهذا التركيز غاب عنا اليوم أمام الاتحاد".

سجل للهلال مالكوم، وأدرك حسام عوار التعادل للاتحاد.

وأصبح رصيد النصر 55 نقطة وخلفه الهلال 54 نقطة في المركز الثاني.

فيما ظل الاتحاد سادسا برصيد 38 نقطة.

