الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل

أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 27 من المسابقة.

وفاز مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر برصيد 58 نقطة والذي تعادل مع ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 36 في المركز العاشر.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 14 بتسديدة صاروخية من أورايلي بعد صناعة من عمر مرموش.

لكن نيوكاسل تعادل في الدقيقة 22 بهدف سجله لويس هال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد سيتي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 27 عن طريق أورايلي مرة أخرى ولكن هذه المرة بضربة رأسية بعد عرضية من هالاند.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر بشكل أساسي مع مانشستر سيتي قبل أن يغادر في الدقيقة 58 ويشارك بدلا منه ريان شرقي.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي الذي يواصل الضغط على أرسنال والذي سيلعب ضد توتنام في الجولة ذاتها.

