تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل

السبت، 21 فبراير 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ عمر مرموش في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

لاعب بيرنلي: شعرنا بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – مارك جيهي – ريان آيت نوري

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – نيكو أورايلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو – إيرلينج هالاند – عمر مرموش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويأتي نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مرموش
