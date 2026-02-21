الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل

تعادل تشيلسي مع بيرنلي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جواو بيدرو هدف تشيلسي في المباراة، بينما أحرز زيان فليمينج هدف بيرنلي.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 45 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 19 في المركز الـ 19.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق جواو بيدرو مستغلا تمريرة من بيدرو نيتو.

وأهدر كول بالمر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد تصدي من دوبرافكا.

وشهدت الدقيقة 72 طرد ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية ليكمل البلوز المباراة بنقص عددي.

وسجل زيان فليمينج هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 93 برأسية مستغلا ركنية نفذها جيمس وارد براوس.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد أرسنال يوم الأحد 1 مارس المقبل، بينما يلتقي بيرنلي مع برينتفورد يوم السبت 28 فبراير.