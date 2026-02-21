جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن رودري عاد مبكرا من الإصابة في 2025.

وتعرض رودري لقطع في الرباط الصليبي خلال سبتمبر 2024 وعاد في مايو لكن مستواه تأثر بشكل واضح وغاب الموسم الحالي جزء كبير عن الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "عاد رودري مبكرا، رغبتنا في عودته للعودة مبكرا، ولهذا السبب استغرق وقتا أطول للعودة، إنه درس قيّم".

وأضاف "لكل إنسان وقت للتعافي. هناك لاعبون يتعافون أسرع، مثل برناردو (سيلفا) أو فيل (فودين) على سبيل المثال، وآخرون يحتاجون إلى وقت أطول".

وأردف "ما زال ليس في أفضل حالاته، لكن حالته النفسية وتدريباته وأداؤه يتحسنان باستمرار. إنه لاعب مميز".

وأكمل "رودري هو رودري. رغم تقدمه في السن، إلا أنه أكثر حكمة وفهمًا للعبة".

وخاض رودري هذا الموسم 21 مباراة بقميص سيتي في جميع المسابقات منها 13 فقط كأساسي.

وسجل رودري هدفا في كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

وإجمالا مع سيتي خاض أفضل لاعب في العالم 2024 بقميص الفريق 286 مباراة سجل 27 هدفا وصنع 32.

