مؤتمر مدرب نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام مانشستر سيتي.. وغياب ويسا وجيماريش

أعلن إيدي هاو مدرب نيوكاسل، غياب يوان ويسا عن مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على مانشستر سيتي العاشرة مساء السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيدي هاو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يوان ويسا لن يكون متاحا بعدما تعرض لإصابة قوية في التدريبات، أما برونو جيماريش فيتواجد في البرازيل وسيغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة."

كما كشف عن آماله في لحاق المدافع سفين بوتمان في اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي.

وعن مواجهة بيب جوارديولا، رد إيدو هاو: "أعتقد أننا نتعلم المزيد عن أنفسنا في كل مباراة نلعب فيها ضد مانشستر سيتي، كل هزيمة مؤلمة نتعرض لها في ملعب الاتحاد نحاول أن نتعلم منها ونطور ونتحسن."

وأضاف "في كل مرة لعبنا فيها هناك، أعتقد أننا ارتكبنا أخطاءً فادحة كلفتنا المباراة. لقد كنا منافسين لكنهم كانوا أفضل منا في عدة مناسبات، ونحن بحاجة إلى تقليص هذه الفجوة."

وأكمل "كل فريق نواجهه قابل للهزيمة. وهذا ما يمنحنا الأمل، لقد فعلناها من قبل، وإذا حضرنا بكامل تركيزنا، فنحن نعلم أننا قادرون على تحقيق الفوز."

وعن فترة تعافي الفريق بعد العودة من أذربيجان "عدنا في حوالي الساعة الرابعة صباحاً، لذا كان النوم يمثل مشكلة، لكنني أعتقد أن اللاعبين حصلوا على قسط جيد من الراحة الليلة الماضية، وما زال أمامهم ليلة أخرى، لذا نأمل أن نكون بخير بحلول موعد المباراة."

وحقق نيوكاسل الفوز خارج أرضه أمام كارباج أجدام بسداسية مقابل هدف وحيد.

وسجل أنتوني جوردن رباعية لفريقه خلال المباراة.

وتعليقا على ذلك، قال إيدي هاو "سعيد بأداء جوردون، إنه أمر رائع تسجيله 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأنا متأكد من أنه سيرغب في تسجيل المزيد من الأهداف في بطولات أخرى، لكن دوري الأبطال بالتأكيد أظهر أفضل ما لديه ونتمنى أن يستمر ذلك طويلاً."

كما تحدث عن واقعة خلاف كيران تريبيير مع أنتوني جوردون بسبب مسدد ركلة الجزاء ضد كارباج "أعتقد أن هناك جوانب إيجابية كبيرة يمكن استخلاصها من تلك اللحظة، دائماً ما يتم تضخيم الأمور من هذا القبيل. كان من الرائع أن يتمتع أنتوني بتلك العزيمة القوية التي تجعله يرغب في التسجيل في كل لحظة."

ورفض جوردون طلب تريبير بمنح ركلة الجزاء لولتماده لتسديدها.

وأتم إيدو هاو "ليس لدي أي مشكلة معه ولا مع كيران أيضاً، فهو قائد ملهم في كل لحظة، الشيء الجيد هو أننا سجلنا ركلة الجزاء. هذه نقطة إيجابية أخرى. إنها تُظهر أن اللاعبين مهتمون وأننا نريد أن نقدم أداءً جيدًا."

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويأمل في الفوز من أجل تقليص الفارق أمام أرسنال المتصدر إلى نقطتين.

