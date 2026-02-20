"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو

أعلن الاتحاد التوجولي تعيين الفرنسي باتريس نوفو مدربا لمنتخب توجو.

وكشف الاتحاد التوجولي في بيان رسمي: "جاء هذا الاختيار ثمرةً لمشاورات مع عدد من المرشحين ذوي الخبرة الواسعة في كرة القدم على أعلى المستويات."

وأضاف "خلال هذه العملية، كانت الكفاءة والخبرة والرؤية الاستراتيجية من أهم معايير تقييم المرشحين، وقد وقع الاختيار على السيد باتريس نوفو بناءً على مهاراته الفنية والتكتيكية، وخبرته الطويلة والغنية على أعلى المستويات، ومعرفته العميقة بساحة كرة القدم الإفريقية."

وأكمل "تعكس هذه الإجراءات التي نفذها الاتحاد التوجولي لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التزامًا مشتركًا بين المنظمات الرياضية والسلطات العامة بتزويد منتخب الصقور بتدريب فني رفيع المستوى قادر على مواجهة التحديات التي تواجه المنتخب الوطني على الصعيدين الإفريقي والدولي."

وتابع "سيصل المدرب إلى لومي خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على بنود عقد عمله، وسيتم نشر المزيد من المعلومات فور استكمال هذه الإجراءات."

وأتم "يُعرب الاتحاد التوجولي لكرة القدم عن خالص امتنانه للسلطات التوجولية وللمجتمع الرياضي التوجولي بأكمله على صبرهم ودعمهم المتواصل."

وتأهل منتخب توجو إلى كأس العالم مرة واحدة في تاريخه عام 2006 في ألمانيا.

نوفو صاحب الـ71 عاما تولى تدريب منتخبات النيجر، غينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، والجابون، قبل تولي تدريب توجو.

كما تولى فرق الإسماعيلي وسموحة في مصر، وحوريا كوناكري الغيني.