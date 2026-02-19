أرتيتا: نستحق الانتقادات.. وما حدث لا يليق بالمنافسة على اللقب

اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه يستحق الانتقادات بعد التعثر الأخير في الدوري الإنجليزي.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بهدفين لكل منهما.

وقال أرتيتا عبر شبكة بي بي سي: "أي رأي يجب أن نتقبله، أي انتقاد يجب أن نتحمله، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب".

وأضاف "أي شيء يقال يمكن أن يكون صحيحا، لأننا لم نفعل ما كان علينا فعله، الرد يكون في الملعب يوم الأحد أمام توتنام".

وشدد "نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، لكن علينا أن نلوم أنفسنا".

وأوضح "في الشوط الثاني لم نظهر أي شيء يقترب من المعايير المطلوبة للفوز في هذا الدوري، هذا وقت خيبة أمل، نريد التحدث كثيرا عما نشعر به، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك".

وتابع: "عندما تكون في القمة عليك أن تتحمل الضربة، واليوم استحققناها".

وواصل المدرب الإسباني "هناك أساسيات معينة كان يجب أن نقوم بها، لكننا نفذناها بشكل سيئ للغاية، خطأ تلو الآخر".

وأردف "من الأفضل ألا نحكم الآن، لأننا جميعا متأثرون عاطفيا. يجب أن نتحمل ما حدث لأننا نستحقه، من السهل جدا تحت تأثير المشاعر قول أشياء قد تضر الفريق، والجميع يريد تقديم أفضل ما لديه".

واختتم أرتيتا تصريحاته "الآن علينا تجاوز الألم ومراجعة أنفسنا لفهم متطلبات مباراة الأحد أمام توتنام، علينا إثبات جدارتنا يوم الأحد".

ويعد ذلك التعادل الثاني على التوالي لأرسنال، بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة ولكن من 26 مباراة.

ولم يحقق أرسنال سوى فوزين في آخر سبع مباريات بالدوري منذ بداية 2026.