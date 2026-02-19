أرتيتا: نستحق الانتقادات.. وما حدث لا يليق بالمنافسة على اللقب

الخميس، 19 فبراير 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه يستحق الانتقادات بعد التعثر الأخير في الدوري الإنجليزي.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بهدفين لكل منهما.

وقال أرتيتا عبر شبكة بي بي سي: "أي رأي يجب أن نتقبله، أي انتقاد يجب أن نتحمله، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب".

أخبار متعلقة:
بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد ولفرهامبتون تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال

وأضاف "أي شيء يقال يمكن أن يكون صحيحا، لأننا لم نفعل ما كان علينا فعله، الرد يكون في الملعب يوم الأحد أمام توتنام".

وشدد "نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، لكن علينا أن نلوم أنفسنا".

وأوضح "في الشوط الثاني لم نظهر أي شيء يقترب من المعايير المطلوبة للفوز في هذا الدوري، هذا وقت خيبة أمل، نريد التحدث كثيرا عما نشعر به، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك".

وتابع: "عندما تكون في القمة عليك أن تتحمل الضربة، واليوم استحققناها".

وواصل المدرب الإسباني "هناك أساسيات معينة كان يجب أن نقوم بها، لكننا نفذناها بشكل سيئ للغاية، خطأ تلو الآخر".

وأردف "من الأفضل ألا نحكم الآن، لأننا جميعا متأثرون عاطفيا. يجب أن نتحمل ما حدث لأننا نستحقه، من السهل جدا تحت تأثير المشاعر قول أشياء قد تضر الفريق، والجميع يريد تقديم أفضل ما لديه".

واختتم أرتيتا تصريحاته "الآن علينا تجاوز الألم ومراجعة أنفسنا لفهم متطلبات مباراة الأحد أمام توتنام، علينا إثبات جدارتنا يوم الأحد".

ويعد ذلك التعادل الثاني على التوالي لأرسنال، بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة ولكن من 26 مباراة.

ولم يحقق أرسنال سوى فوزين في آخر سبع مباريات بالدوري منذ بداية 2026.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
ساكا: التعادل أمام ولفرهامبتون محبط للغاية.. وعلينا معالجة الأخطاء فورا بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(2) أرسنال "لإنقاذ النادي من الهبوط".. ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد ولفرهامبتون فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا
أخر الأخبار
"تبدو خطيرة".. إنتر ينتظر نتيجة الفحص الطبي لحسم تفاصيل إصابة لاوتارو مارتينيز 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس يعتذر بعد الاشتباك مع أليجري خلال مواجهة كومو ضد ميلان 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساكا: التعادل أمام ولفرهامبتون محبط للغاية.. وعلينا معالجة الأخطاء فورا 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: نستحق الانتقادات.. وما حدث لا يليق بالمنافسة على اللقب 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: تريزيجيه وزيزو في المرحلة الثالثة من التأهيل 45 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعادل أمام كلوب بروج.. سيميوني: أعد جماهيرنا بتحقيق الانتصار على ملعبنا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي ضد الجونة ضمن 3 مواجهات بالدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
جاب الله يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن لقاء الجونة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523653/أرتيتا-نستحق-الانتقادات-وما-حدث-لا-يليق-بالمنافسة-على-اللقب