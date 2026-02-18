صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 23:01
كتب : FilGoal
أجرى الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي حوارا تفاعليا مع عدد من لاعبي المسابقة على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وأجاب الثنائي على أسئلة تخص مصر بشأن المكان الذي تصطحب فيه زميلك عند زيارة بلدك والنادي الأشهر واللاعب الأعظم تاريخيا.
وجاءت إجابات صلاح ومرموش كالآتي:
- إذا زار صديقك في الفريق بلدك، ما هو أول مكان ستصطحبه إليه؟
صلاح: إلى مكانين الأول الأهرامات، والثاني المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرا
مرموش: الأهرامات بالتأكيد
- بعيدا عن كرة القدم، أذكر شيئا بلادك تشتهر به؟
مرموش: اسكواش
- أفضل نادي في بلدك؟
مرموش: وادي دجلة الذي نشأت فيه
- أشهر شخصية من بلدك؟
صلاح: ليس أنا، هل تعلمون السير مجدي يعقوب؟
- من أفضل لاعب جاء من بلدك؟
مرموش: سأترك ذلك للناس من أجل الاختيار
صلاح: لا أريد أن أختار نفسي