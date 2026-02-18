صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر

أجرى الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي حوارا تفاعليا مع عدد من لاعبي المسابقة على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وأجاب الثنائي على أسئلة تخص مصر بشأن المكان الذي تصطحب فيه زميلك عند زيارة بلدك والنادي الأشهر واللاعب الأعظم تاريخيا.

وجاءت إجابات صلاح ومرموش كالآتي:

- إذا زار صديقك في الفريق بلدك، ما هو أول مكان ستصطحبه إليه؟

صلاح: إلى مكانين الأول الأهرامات، والثاني المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرا

مرموش: الأهرامات بالتأكيد

- بعيدا عن كرة القدم، أذكر شيئا بلادك تشتهر به؟

مرموش: اسكواش

- أفضل نادي في بلدك؟

مرموش: وادي دجلة الذي نشأت فيه

- أشهر شخصية من بلدك؟

صلاح: ليس أنا، هل تعلمون السير مجدي يعقوب؟

- من أفضل لاعب جاء من بلدك؟

مرموش: سأترك ذلك للناس من أجل الاختيار

صلاح: لا أريد أن أختار نفسي