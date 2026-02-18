صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

أجرى الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي حوارا تفاعليا مع عدد من لاعبي المسابقة على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر سيتي
ليفربول

وأجاب الثنائي على أسئلة تخص مصر بشأن المكان الذي تصطحب فيه زميلك عند زيارة بلدك والنادي الأشهر واللاعب الأعظم تاريخيا.

وجاءت إجابات صلاح ومرموش كالآتي:

- إذا زار صديقك في الفريق بلدك، ما هو أول مكان ستصطحبه إليه؟

صلاح: إلى مكانين الأول الأهرامات، والثاني المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرا

مرموش: الأهرامات بالتأكيد

- بعيدا عن كرة القدم، أذكر شيئا بلادك تشتهر به؟

مرموش: اسكواش

- أفضل نادي في بلدك؟

مرموش: وادي دجلة الذي نشأت فيه

- أشهر شخصية من بلدك؟

صلاح: ليس أنا، هل تعلمون السير مجدي يعقوب؟

- من أفضل لاعب جاء من بلدك؟

مرموش: سأترك ذلك للناس من أجل الاختيار

صلاح: لا أريد أن أختار نفسي

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش
