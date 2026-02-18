"الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - فاسكو دا جاما

أعلن فيليبي كوتينيو رحيله عن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي قبل أشهر من نهاية تعاقده.

وكشف تقرير أن اللاعب أبلغ النادي بقراره بفسخ عقده بسبب تلقيه الانتقادات وصافرات الاستهجان من الجماهير. (طالع التفاصيل)

وكتب اللاعب رسالة على حسابه عبر "إنستجرام"

"فكرت مليا قبل أن أكتب هنا. فكرت مليا حقا. ولكن، انطلاقا من احترامي وتقديري وحبي لكم ولهذا النادي، شعرتُ بضرورة التحدث من صميم قلبي.

اخترتُ العودة إلى فاسكو لأنني أعشق هذا النادي. أعشق كل ما يمثله فاسكو في حياتي. كان ارتداء هذا القميص من أهم القرارات التي اتخذتها في حياتي. وفي كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، بذلتُ قصارى جهدي. دائما!

لم يكن هناك أبدا نقص في التفاني، ولا نقص في الإرادة والالتزام. من الصعب للغاية أن يُحكم عليّ من قِبل عدد لا يُحصى من الناس بسبب شيء لا يُمثل شخصيتي.

لن أُسيء أبدا إلى الجماهير، أو زملائي في الفريق، أو فاسكو. لم أفعل ذلك أبدا في أي مكان كنتُ فيه. من يعرفني جيدا يعلم ذلك.

في تلك اللحظة، وأنا في طريقي إلى غرفة الملابس، شعرتُ وأدركتُ أن مسيرتي في النادي قد انتهت، ولم أعد لأُعطي الأولوية لصحتي النفسية. هذا يؤلمني كثيرا.

الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية. لطالما كنتُ متحفظا جدا، لذا ليس من السهل عليّ قول هذا هنا، لكن عليّ أن أكون صادقا.

علاقتي بفاسكو علاقة حب، وستبقى كذلك إلى الأبد. بقلبٍ مثقل، أدرك أن الوقت قد حان للتراجع وإنهاء هذه المرحلة في فاسكو.

أنا ممتنٌ لكل ما عشته هنا. سأحمل فاسكو معي إلى الأبد. في قلبي. في ذاكرتي. في حياتي.

من أعماق قلبي... شكرا لكم على كل شيء".

وتشير بعض التقارير إلى أن صاحب الـ 33 عاما ربما ينتقل لصفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

المخضرم خاض هذا الموسم 7 مباريات بقميص فاسكو سجل 3 وصنع 1.

وانضم كوتينيو إلى فاسكو في صيف 2024 بعد رحلة أوروبية طويلة.

