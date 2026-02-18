جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده

أبلغ فيليبي كوتينيو قائد فاسكو دا جاما البرازيلي نيته لفسخ تعاقده مع الفريق.

وطلب وكلاء اللاعب البالغ 33 عاما الأمر من بيدرينيو رئيس النادي.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن النادي تفاجئ بطلب اللاعب بعدما أبلغ اللاعب أيضا مدربه فيرناندو دينيز برغبته في فسخ العقد.

وحاول دينيز إقناع لاعبه بالاستمرار لكن لم يكلل مجهوده بالنجاح، ووُصف القرار بإنه "لا رجعة فيه".

ونوقش الأمر خلال اجتماع الإدارة يوم الأربعاء لكن لم يوقع الرئيس على القرار.

ومن المنتظر أن يصدر بيانا من النادي واللاعب في الفترة المقبلة.

وبدأ النادي الفترة الماضية مفاوضات تجديد تعاقد كوتينيو الذي ينهي في يونيو الجاري ليمتد لنهاية العام على الأقل.

وكشف التقرير أن اللاعب تلقى صافرات استهجان من جماهير فاسكو لأول مرة خلال مواجهة فريق فولتا ريدوندا في بطولة الولاية منذ أيام.

وأوضح أن علاقة اللاعب بمدربه وزملائه على ما يرام وليست سببا في طلبه الرحيل.

المخضرم خاض هذا الموسم 7 مباريات بقميص فاسكو سجل 3 وصنع 1.

وانضم كوتينيو إلى فاسكو في صيف 2024 بعد رحلة أوروبية طويلة.

