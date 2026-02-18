فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

أشاد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الحالي بزميله دومينيك سوبوسلاي، مؤكدا أنه قادر على تولي شارة القيادة في المستقبل.

وانضم لاعب الوسط المجري صاحب الـ25 عاما إلى ليفربول قبل موسم 2023-2024، وساهم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما بلغ الفريق نهائي كأس الرابطة وخسر أمام نيوكاسل.

وقال المدافع الهولندي عبر شبكة سكاي سبورتس: "الأمر يعود إلى المدرب. لا أعلم، لكن بالتأكيد سوبوسلاي يقدم مستويات جيدة جدا".

وأضاف "أعتقد أنه يستطيع اتخاذ الخطوة التالية على مستوى القيادة داخل الفريق. الأمر يبدأ بالقدوة، وهذا ما فعله هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "لا يزال أمامه مجال للتطور، وهذا أمر إيجابي في رأيي، وآمل أن يكون مهما جدا لليفربول في السنوات المقبلة".

ويجري سوبوسلاي محادثات مع النادي لتمديد عقده الذي ينتهي صيف 2028، في ظل تقارير عن اهتمام ريال مدريد بضمه، بينما أكد وكيله ماتياش إستيرهازي في وقت سابق أنهم لا يبحثون عن خيارات خارج النادي حاليا.

ورغم تراجع نتائج الفريق هذا الموسم واحتلاله المركز السادس بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، يقدم سوبوسلاي موسما فرديا مميزا.

وسجل سوبوسلاي 10 أهداف وصنع 7 في 35 مباراة بجميع المسابقات، ولا يتفوق عليه في المساهمات التهديفية سوى هوجو إيكيتيكي الذي ساهم في 19 هدفا، كما شغل اللاعب مركز الظهير الأيمن في بعض المباريات.

ومع احتمالية رحيل أندرو روبرتسون بنهاية عقده، سئل فان دايك عن إمكانية أن يصبح سوبوسلاي قائدا للفريق مستقبلا.

