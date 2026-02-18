بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 18:22

كتب : FilGoal

معز بن شريفية

أعرب معز بن شريفية حارس مرمى الترجي السابق ومستقبل سليمان الحالي عن اشتياقه لخوض المباريات الإفريقية مع فريقه السابق بعد مواجهة الأهلي في ربع النهائي.

وأسفرت قرعة ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وفاز الترجي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للمسابقة.

وقال معز بن شريفية عبر موقع فوت 24 التونسي: "من خبرتي مواجهة الترجي ضد الأهلي خاصة ولا يهم من أقوى ومن أضعف".

وتابع "لديك مواجهتان واحدة في رادس والأخرى في مصر، وأتمنى التوفيق للترجي".

واختتم بن شريفية تصريحاته "صعب جدا بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز هذه المرة".

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

ويخوض الأهلي مواجهة الذهاب في رادس، بينما مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وخاض بن شريفية 14 مباراة مع الترجي أمام الأهلي في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحقق بن شريفية الفوز على الأهلي مرتين فقط مقابل 8 تعادلات و4 هزائم.

واستقبلت شباك بن شريفية 20 هدفا من الأهلي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات فقط.

