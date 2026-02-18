إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين"

أرسل جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة دعم لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد واقعة مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على إنستاجرام: "كنت مصدومًا وحزينًا لرؤية حادثة العنصرية المزعومة تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد".

"لا يوجد أي مجال للعنصرية في رياضتنا ولا في مجتمعنا، نحتاج إلى أن يتخذ جميع المعنيين الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين".

"في فيفا ومن خلال مبادرة الوقوف العالمي ضد العنصرية ولجنة صوت اللاعبين، نحن ملتزمون بضمان احترام وحماية اللاعبين والحكام والجماهير، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع مثل هذه الحوادث، وأشيد بالحكم فرانسوا ليتيكسييه لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية عبر إشارة الذراع لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف".

"فيفا وكرة القدم يعلنان تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، وسأواصل دائمًا التأكيد على: لا للعنصرية، لا لأي شكل من أشكال التمييز".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص، مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا، الذين بدأوا في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)