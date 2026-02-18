فينيسيوس: العنصريون جبناء لكنهم يحظون بحماية من الملزمين بمعاقبتهم
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 11:03
كتب : FilGoal
أصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.
وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.
وكتب فينسيوس جونيور في بيان عبر إنستجرام:
"العنصريون، قبل كل شيء، جبناء. إنهم يضطرون إلى وضع قمصانهم في أفواههم ليُظهروا مدى ضعفهم. لكنهم يحظون بحماية الآخرين الذين، نظريا، مُلزمون بمعاقبتهم"
"ما حدث ليس جديداً في حياتي أو حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء لمجرد احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من جهة أخرى، كان مجرد تطبيق خاطئ للإجراءات ولم يُحقق أي فائدة"
"لا أحب الظهور في مثل هذه المواقف، خاصة بعد فوز كبير وفي وقت يجب أن تتصدر فيه عناوين الأخبار أخبار ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.
وسجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.