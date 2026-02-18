"لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - بريستياني

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا رسميا بعد واقعة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية خلال مواجهة ريال مدريد ضد بنفيكا.

وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي: "يقف الاتحاد البرازيلي متضامنا مع فينيسيوس جونيور، الذي كان ضحية لعمل عنصري جديد، بعد تسجيله هدفا لريال مدريد أمام بنفيكا في لشبونة"

"العنصرية جريمة. إنها أمر غير مقبول. لا مكان لها في كرة القدم أو في أي مكان آخر. فيني، لست وحدك"

"قرارك بتفعيل البروتوكول يمثل مثالا للشجاعة والكرامة. نحن فخورون بك. سنبقى ثابتين في محاربة جميع أشكال العنصرية. نحن إلى جانبك دائما".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

