"لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا رسميا بعد واقعة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية خلال مواجهة ريال مدريد ضد بنفيكا.

وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي: "يقف الاتحاد البرازيلي متضامنا مع فينيسيوس جونيور، الذي كان ضحية لعمل عنصري جديد، بعد تسجيله هدفا لريال مدريد أمام بنفيكا في لشبونة"

"العنصرية جريمة. إنها أمر غير مقبول. لا مكان لها في كرة القدم أو في أي مكان آخر. فيني، لست وحدك"

"قرارك بتفعيل البروتوكول يمثل مثالا للشجاعة والكرامة. نحن فخورون بك. سنبقى ثابتين في محاربة جميع أشكال العنصرية. نحن إلى جانبك دائما".

A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa. Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao… pic.twitter.com/rNGsZLvvpi — brasil (@CBF_Futebol) February 17, 2026

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

video:1

فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع ✨⚽

لمسة مهارية تُشعل أجواء المباراة أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #رمضان_مع_beIN#RamadanwithbeIN pic.twitter.com/Rf5rmiD62I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)