التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

نور الدين زكري - الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري.

وكان الشباب قد أعلن رحيل المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل من تدريبه.

وأعلن الشباب تعاقده بشكل رسمي مع بن زكري حتى نهاية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد أبو ريدة يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

وسيخوض بن زكري التجربة السادسة بالكرة السعودية مع نادي الشباب.

وسبق للمدرب الجزائري في الكرة السعودية تدريب أندية: الفيحاء وضمك والرائد والخلود والأخدود.

كما ارتبط بن زكري بتدريب الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويحتل الشباب المركز الـ14 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

الشباب السعودي نور الدين بن زكري
نرشح لكم
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر إنزاجي: يؤسفني ما حدث مع نونيز بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا
أخر الأخبار
أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة 3 ساعة | رياضات أخرى
ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 3 ساعة | آسيا
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523560/التجربة-السادسة-نور-الدين-زكري-مدربا-للشباب-السعودي