التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 23:28
كتب : FilGoal
أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري.
وكان الشباب قد أعلن رحيل المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل من تدريبه.
وأعلن الشباب تعاقده بشكل رسمي مع بن زكري حتى نهاية الموسم الحالي.
نور الدين بن زكري مديراً فنياً لـ #الشباب حتى نهاية الموسم ✔️ pic.twitter.com/scyg0l3wDW— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 17, 2026
وسيخوض بن زكري التجربة السادسة بالكرة السعودية مع نادي الشباب.
وسبق للمدرب الجزائري في الكرة السعودية تدريب أندية: الفيحاء وضمك والرائد والخلود والأخدود.
كما ارتبط بن زكري بتدريب الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)
ويحتل الشباب المركز الـ14 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.
