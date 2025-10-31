الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك

يقترب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني السابق للخلود السعودي من تدريب الزمالك.

وبحسب صحيفة الميدان الرياضي السعودية فإن نور الدين بن زكري يقترب من تدريب الزمالك بعد القرار بإقالة يانيك فيريرا.

وأفادت الصحيفة أن بن زكري سيقود الفريق في بطولة السوبر المصري.

وكانت التجربة الأخيرة لبن زكري في فريق الخولد في الموسم الماضي واستمر لمدة 28 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 14 لقاء.

وحصل بن زكري على بطولة واحدة خلال مسيرته الكروية وهي كأس الجزائر رفقة وفاق سطيف في موسم 2009-2010.

ودرب بن زكري من قبل الأخدود وضمك والفيحاء في السعودية وأيضا وفاق سطيف الجزائري والوكرة القطري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس الإدارة وإدوارد يتجهان لإقالة فيريرا لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن

وحسبما علم FilGoal.com من قبل فإن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد استقرا على تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت في حال إقالة يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

ويتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.