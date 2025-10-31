الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

نور الدين بن زكري

يقترب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني السابق للخلود السعودي من تدريب الزمالك.

وبحسب صحيفة الميدان الرياضي السعودية فإن نور الدين بن زكري يقترب من تدريب الزمالك بعد القرار بإقالة يانيك فيريرا.

وأفادت الصحيفة أن بن زكري سيقود الفريق في بطولة السوبر المصري.

أخبار متعلقة:
تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق خبر في الجول – اتجاه في إدارة الزمالك والمدير الرياضي لرحيل فيريرا عقوبات الجولة 12 من الدوري المصري - إيقاف جمهور الأهلي والزمالك وغرامة بسبب فيريرا وفاة محمد سعيد حمزة لاعب الزمالك السابق

وكانت التجربة الأخيرة لبن زكري في فريق الخولد في الموسم الماضي واستمر لمدة 28 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 14 لقاء.

وحصل بن زكري على بطولة واحدة خلال مسيرته الكروية وهي كأس الجزائر رفقة وفاق سطيف في موسم 2009-2010.

ودرب بن زكري من قبل الأخدود وضمك والفيحاء في السعودية وأيضا وفاق سطيف الجزائري والوكرة القطري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس الإدارة وإدوارد يتجهان لإقالة فيريرا لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن

وحسبما علم FilGoal.com من قبل فإن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد استقرا على تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت في حال إقالة يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

ويتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

نور الدين بن زكري وفاق سطيف الزمالك
نرشح لكم
تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية خبر في الجول – اختيار عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت حال إقالة فيريرا انتخابات الأهلي - مسألة وقت.. فوز الخطيب ومنصور ومرتجي بالتزكية والقائمة تقترب خبر في الجول – اتجاه في إدارة الزمالك والمدير الرياضي لرحيل فيريرا عقوبات الجولة 12 من الدوري المصري - إيقاف جمهور الأهلي والزمالك وغرامة بسبب فيريرا وفاة محمد سعيد حمزة لاعب الزمالك السابق الاتحاد السكندري يعلن موعد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات النادي
أخر الأخبار
الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق 36 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية 46 دقيقة | الدوري المصري
حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر 58 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – اختيار عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت حال إقالة فيريرا ساعة | الدوري المصري
بعشرة لاعبين.. الهلال ينتصر على الشباب في دربي الرياض 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - مسألة وقت.. فوز الخطيب ومنصور ومرتجي بالتزكية والقائمة تقترب 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516285/الميدان-الرياضي-الجزائري-بن-زكري-يقترب-من-تدريب-الزمالك