جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:57
كتب : FilGoal
يرى محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز أن الأهلي هو دائما المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال جدو عبر قناة إم بي سي مصر: "الأهلي هو المرشح الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز المرشح الثاني والهلال السوداني هو المرشح الثالث".
وأضاف "بيراميدز ينافس على كل البطولات التي ينافس فيها ونحن أقوى دفاع وأقوى هجوم في دوري أبطال إفريقيا".
وأكمل "نعرف جيدا أن مجموعات إفريقيا تختلف تماما عن الأدوار الإقصائية".
وأتم تصريحاته "نثق في اللاعبين والجهاز الفني لتخطي دور الثمانية في دوري الأبطال".
ويلعب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، بينما يلتقي بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي في مواجهة مكررة من العام الماضي.
نرشح لكم
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما نائب رئيس الوداد لـ في الجول: أتمنة مواجهة الزمالك في النهائي.. وعلاقة مصر والمغرب كبيرة بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير نهضة بركان: نفضل مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا بيراميدز: نتمنى أن تكون مباراة الجيش الملكي بوابة لنهائي أبطال إفريقيا الهلال السوداني: قهرنا ظروف الحرب الاستثنائية