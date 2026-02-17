جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي

يرى محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز أن الأهلي هو دائما المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جدو عبر قناة إم بي سي مصر: "الأهلي هو المرشح الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز المرشح الثاني والهلال السوداني هو المرشح الثالث".

وأضاف "بيراميدز ينافس على كل البطولات التي ينافس فيها ونحن أقوى دفاع وأقوى هجوم في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "نعرف جيدا أن مجموعات إفريقيا تختلف تماما عن الأدوار الإقصائية".

وأتم تصريحاته "نثق في اللاعبين والجهاز الفني لتخطي دور الثمانية في دوري الأبطال".

ويلعب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، بينما يلتقي بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي في مواجهة مكررة من العام الماضي.