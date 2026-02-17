نهضة بركان: نفضل مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

نهضة بركان

فضل عبد المجيد مضران نائب رئيس نادي نهضة بركان المغربي مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مضران عبر أون سبورت: "نهضة بركان فريق قوي للغاية ويزداد قوة عندما يواجه الفرق القوية".

وأضاف "مواجهة الهلال السوداني صعبة للغاية".

أخبار متعلقة:
أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل مواجهة الفرق المصرية في النهائي ولعب الإياب في المغرب".

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان
نرشح لكم
كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما نائب رئيس الوداد لـ في الجول: أتمنة مواجهة الزمالك في النهائي.. وعلاقة مصر والمغرب كبيرة بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير بيراميدز: نتمنى أن تكون مباراة الجيش الملكي بوابة لنهائي أبطال إفريقيا الهلال السوداني: قهرنا ظروف الحرب الاستثنائية طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي 12 دقيقة | الكرة المصرية
الأول بقميص الزمالك.. محمد إسماعيل يتعادل للأبيض أمام سيراميكا 21 دقيقة | الدوري المصري
الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار 41 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية 46 دقيقة | رياضة نسائية
5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع 52 دقيقة | القسم الثاني
سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال ساعة | سعودي في الجول
كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523523/نهضة-بركان-نفضل-مواجهة-فريق-مصري-في-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا