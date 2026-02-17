نهضة بركان: نفضل مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضل عبد المجيد مضران نائب رئيس نادي نهضة بركان المغربي مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مضران عبر أون سبورت: "نهضة بركان فريق قوي للغاية ويزداد قوة عندما يواجه الفرق القوية".

وأضاف "مواجهة الهلال السوداني صعبة للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل مواجهة الفرق المصرية في النهائي ولعب الإياب في المغرب".

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.