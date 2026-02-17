نائب رئيس الوداد: مواجهة أولمبيك أسفي جيدة لهذا السبب.. وأتمنى نهائي عربي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 14:03

كتب : FilGoal

فريق الوداد

عدد سعد الدريب نائب رئيس نادي الوداد إيجابيات مواجهة فريقه أمام أولمبيك أسفي المغربي الآخر.

وقال الدريب عبر أون سبورت: "من الإيجاب عدم السفر الذي يعتبر مجهدا في إفريقيا، الأوراق مكشوفة بالنسبة لنا ولأولمبيك أسفي".

وأضاف "لا توجد أي مباراة سهلة خلال مشوار البطولة، لكن أتمنى أن يكون نصف النهائي والنهائي عربيا خالصا".

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانيما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع النهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

الوداد الكونفدرالية أولمبيك آسفي
