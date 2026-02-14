مؤتمر مدرب الجيش الملكي: لحسن الحظ ليس لدينا الكثير من الغيابات أمام الأهلي

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس

شدد ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في السادسة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وقال ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ ليس لدينا الكثير من الغيابات. الجميع جاهز باستثناء محسن بوريكة الذي تعرض للإصابة مؤسفة، ولكن هذه كرة القدم".

وأضاف "نؤمن كثيرا بأن اللاعبين الجاهزين سيقدمون مباراة كبيرة. بغض النظر عن من يلعب، سواء كان التشكيل الأساسي، البدلاء. الجميع جاهز ليعطي أقصى ما لديه لفريق الجيش الملكي".

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

