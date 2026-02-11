تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي 10 دقائق بسبب الزحام المروري

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

ملعب سيلهرست بارك - كريستال بالاس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة كريستال بالاس أمام بيرنلي.

وكان مقررًا أن يلتقي كريستال بالاس أمام بيرنلي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الأسبوع الـ26 على ملعب سيلهرست بارك.

وأشارت الرابطة في بيان لها، تأجيل المباراة لمدة 10 دقائق بسبب الازدحام المروري.

وتسبب الازدحام في تأخير وصول حافلة فريق بيرنلي، بعدما علق في الزحام المروري.

وأشارت صحيفة ذا صن، إلى أنه على الرغم من إقامة فريق بيرنلي في فندق قريب، إلا أنهم لم يتحركوا لمدة 25 دقيقة أثناء محاولتهم الوصول إلى الملعب.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز الـ19 برصيد 15 نقطة.

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
