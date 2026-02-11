تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي 10 دقائق بسبب الزحام المروري
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:32
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة كريستال بالاس أمام بيرنلي.
وكان مقررًا أن يلتقي كريستال بالاس أمام بيرنلي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.
ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الأسبوع الـ26 على ملعب سيلهرست بارك.
وأشارت الرابطة في بيان لها، تأجيل المباراة لمدة 10 دقائق بسبب الازدحام المروري.
وتسبب الازدحام في تأخير وصول حافلة فريق بيرنلي، بعدما علق في الزحام المروري.
وأشارت صحيفة ذا صن، إلى أنه على الرغم من إقامة فريق بيرنلي في فندق قريب، إلا أنهم لم يتحركوا لمدة 25 دقيقة أثناء محاولتهم الوصول إلى الملعب.
ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة.
فيما يحتل بيرنلي المركز الـ19 برصيد 15 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) فولام.. جوووول الثاني تشكيل ليفربول - إندو يعوض غياب سوبوسلاي.. وصلاح أساسي أمام سندرلاند تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6 سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز