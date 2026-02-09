فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي

يرى فيرجل فان دايك قائد ومدافع ليفربول أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته من الشوط الأول أمام مانشستر سيتي، ولكن في الشوط الثاني ظهر بشكل أفضل.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عقب المباراة لـ بي بي سي: "مانشستر سيتي كان الأكثر في الاستحواذ خلال الشوط الأول، وليفربول حاول اللعب بشكل أكثر مباشرة ونقل الضغط إلى نصف ملعب المنافس، لكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب".

وأضاف "الصورة تغيّرت في الشوط الثاني، حيث أصبح ليفربول أكثر سيطرة في فترات عديدة، وسجل دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا، قبل أن يزيد سيتي من ضغطه وينجح في إدراك التعادل".

وأشار قائد ليفربول "الفترة بين هدف التعادل والهدف الثاني شهدت محاولات من الفريقين لحسم المباراة، قبل أن تأتي ركلة الجزاء لتحسم النتيجة في النهاية".

وأكمل "لا يمكن أبدًا الشعور بالتحكم الكامل أمام مانشستر سيتي، خاصة عندما يكون متأخرًا في النتيجة، نظرًا لقدرته على زيادة الضغط وتغيير أسلوبه ويجب أن تحافظ على تركيزك طوال اللقاء".

وعن القرارات التحكيمية، شدد فان دايك على أن الفريق لا يملك تأثيرًا عليها، معترفًا بأن ركلة جزاء نونيز كان من الممكن احتسابها، لكنه أشار إلى أن التنفيذ جاء سريعًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ليفربول يتحمل مسؤولية ما حدث. وأضاف أن التركيز الآن يجب أن يتحول سريعًا إلى المباراة المقبلة أمام سندرلاند، واصفًا إياها بالتحدي الصعب في ظل عدم خسارة المنافس على ملعبه هذا الموسم.

وفي ختام حديثه، أوضح فان دايك أن المباراة تندرج ضمن عملية مستمرة لبناء الفريق، معتبرًا أن أداء الشوط الثاني ربما يمثل خطوة للأمام، لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا بما يكفي، مؤكدًا أن ركلة الجزاء كانت لحظة الحسم التي لا يمكن تجاهلها.

