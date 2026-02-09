فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:30

كتب : ذكاء اصطناعي

فيرجيل فان دايك - ليفربول

يرى فيرجل فان دايك قائد ومدافع ليفربول أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته من الشوط الأول أمام مانشستر سيتي، ولكن في الشوط الثاني ظهر بشكل أفضل.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عقب المباراة لـ بي بي سي: "مانشستر سيتي كان الأكثر في الاستحواذ خلال الشوط الأول، وليفربول حاول اللعب بشكل أكثر مباشرة ونقل الضغط إلى نصف ملعب المنافس، لكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب".

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه

وأضاف "الصورة تغيّرت في الشوط الثاني، حيث أصبح ليفربول أكثر سيطرة في فترات عديدة، وسجل دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا، قبل أن يزيد سيتي من ضغطه وينجح في إدراك التعادل".

وأشار قائد ليفربول "الفترة بين هدف التعادل والهدف الثاني شهدت محاولات من الفريقين لحسم المباراة، قبل أن تأتي ركلة الجزاء لتحسم النتيجة في النهاية".

وأكمل "لا يمكن أبدًا الشعور بالتحكم الكامل أمام مانشستر سيتي، خاصة عندما يكون متأخرًا في النتيجة، نظرًا لقدرته على زيادة الضغط وتغيير أسلوبه ويجب أن تحافظ على تركيزك طوال اللقاء".

وعن القرارات التحكيمية، شدد فان دايك على أن الفريق لا يملك تأثيرًا عليها، معترفًا بأن ركلة جزاء نونيز كان من الممكن احتسابها، لكنه أشار إلى أن التنفيذ جاء سريعًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ليفربول يتحمل مسؤولية ما حدث. وأضاف أن التركيز الآن يجب أن يتحول سريعًا إلى المباراة المقبلة أمام سندرلاند، واصفًا إياها بالتحدي الصعب في ظل عدم خسارة المنافس على ملعبه هذا الموسم.

وفي ختام حديثه، أوضح فان دايك أن المباراة تندرج ضمن عملية مستمرة لبناء الفريق، معتبرًا أن أداء الشوط الثاني ربما يمثل خطوة للأمام، لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا بما يكفي، مؤكدًا أن ركلة الجزاء كانت لحظة الحسم التي لا يمكن تجاهلها.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول فان دايك الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(2) مانشستر سيتي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول
أخر الأخبار
كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ ساعة | منتخب مصر
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط ساعة | الكرة الأوروبية
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523021/فان-دايك-ركلة-الجزاء-غيرت-مسار-المباراة-ضد-مانشستر-سيتي