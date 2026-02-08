بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة

أرجع معتمد جمال المدير الفني للزمالك سبب هزيمة فريقه من زيسكو يونايتد إلى الإصابات التي يعاني منها فريقه.

وحقق زيسكو أول انتصار له في الكونفدرالية بالفوز على الزمالك بهدف دون رد اليوم الأحد في ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث معتمد جمال في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قال: "لدينا نواقص في عدد اللاعبين بسبب الإصابات ولكنني لم أكن أحب التحدث عنها قبل المباراة".

وأكمل "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول ولم يبخل أي منهم بشيء".

وأتم مدرب الزمالك حديثه "مازالت حظوظنا قائمة في البطولة وإن شاء الله المباراة المقبلة ننتصر ونتصدر المجموعة".

وعانى الزمالك من غيابات ثلاثة لاعبين عن المباراة وهم محمد صبحي وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة.

بتلك النتائج تصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ10 نقاط يليه الزمالك بثماني نقاط ثم المصري بسبع نقاط وأخيرا زيسكو بثلاث نقاط.

ويستضيف الزمالك منافسه كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة في القاهرة.

فيما يستضيف المصري منافسه زيسكو.

ويحتاج الزمالك للفوز في اللقاء الأخير للتأهل لربع النهائي دون النظر لأي اعتبارات أخرى، أما أي تعثر مع انتصار المصري فقد يتسبب في توديعه للبطولة.