بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

معتمد جمال مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة زيسكو

أرجع معتمد جمال المدير الفني للزمالك سبب هزيمة فريقه من زيسكو يونايتد إلى الإصابات التي يعاني منها فريقه.

وحقق زيسكو أول انتصار له في الكونفدرالية بالفوز على الزمالك بهدف دون رد اليوم الأحد في ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث معتمد جمال في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قال: "لدينا نواقص في عدد اللاعبين بسبب الإصابات ولكنني لم أكن أحب التحدث عنها قبل المباراة".

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو

وأكمل "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول ولم يبخل أي منهم بشيء".

وأتم مدرب الزمالك حديثه "مازالت حظوظنا قائمة في البطولة وإن شاء الله المباراة المقبلة ننتصر ونتصدر المجموعة".

وعانى الزمالك من غيابات ثلاثة لاعبين عن المباراة وهم محمد صبحي وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة.

بتلك النتائج تصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ10 نقاط يليه الزمالك بثماني نقاط ثم المصري بسبع نقاط وأخيرا زيسكو بثلاث نقاط.

ويستضيف الزمالك منافسه كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة في القاهرة.

فيما يستضيف المصري منافسه زيسكو.

ويحتاج الزمالك للفوز في اللقاء الأخير للتأهل لربع النهائي دون النظر لأي اعتبارات أخرى، أما أي تعثر مع انتصار المصري فقد يتسبب في توديعه للبطولة.

الزمالك الكونفدرالية زيسكو
نرشح لكم
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة تشكيل بيراميدز - مروان حمدي يقود الهجوم أمام ريفرز يونايتد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. إنقاذ رائع 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 9 دقيقة | الدوري المصري
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه 14 دقيقة | ميركاتو
نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس 14 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة 32 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522983/بعد-الهزيمة-من-زيسكو-معتمد-جمال-لدينا-إصابات-لم-أحب-التحدث-عنها-قبل-المباراة