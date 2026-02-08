الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو

الأحد، 08 فبراير 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك سبب استبعاد ثلاثي الفريق آدم كايد ومحمد صبحي وبارون أوشينج من مواجهة زيسكو.

بارون أوشينج

النادي : الزمالك

آدم كايد

النادي : الزمالك

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلتقي الزمالك مع زيكسو اليوم الأحد في ملعب ليفي مواناواس في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال مدير الكرة في الزمالك إن صبحي يعاني من التهاب في وتر أكيلس وفضل الجهاز الطبي إراحته بعد التشاور مع نظيره الفني.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – ناصر منسي والمهدي سليمان أساسيان ضد زيسكو مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو

فيما يعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما أصيب بارون أوشينج في العضلة الخلفية.

ويتصدر الزمالك المجموعة بثماني نقاط بفارق نقطة عن ملاحقيه المصري وكايزر تشيفز.

فيما يأتي زيسكو رابعا بدون أي نقطة.

الزمالك الكونفدرالية محمد صبحي زيسكو آدم كايد بارون أوشينج
نرشح لكم
استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. الشوط الثاني تشكيل الزمالك – ناصر منسي والمهدي سليمان أساسيان ضد زيسكو تشكيل المصري - صلاح محسن يقود الهجوم أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي ياسين مرعي: الأهلي قطع شوطا كبيرا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 8 فبراير 2026.. ليفربول يستضيف سيتي والزمالك والمصري وبيراميدز محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل ساعة | الدوري المصري
بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522971/الزمالك-يكشف-سبب-استبعاد-آدم-كايد-وصبحي-وأوشينج-من-لقاء-زيسكو