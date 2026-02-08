الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو
الأحد، 08 فبراير 2026 - 14:22
كتب : FilGoal
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك سبب استبعاد ثلاثي الفريق آدم كايد ومحمد صبحي وبارون أوشينج من مواجهة زيسكو.
بارون أوشينج
النادي : الزمالك
آدم كايد
النادي : الزمالك
محمد صبحي
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك مع زيكسو اليوم الأحد في ملعب ليفي مواناواس في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وقال مدير الكرة في الزمالك إن صبحي يعاني من التهاب في وتر أكيلس وفضل الجهاز الطبي إراحته بعد التشاور مع نظيره الفني.
فيما يعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما أصيب بارون أوشينج في العضلة الخلفية.
ويتصدر الزمالك المجموعة بثماني نقاط بفارق نقطة عن ملاحقيه المصري وكايزر تشيفز.
فيما يأتي زيسكو رابعا بدون أي نقطة.
