تشكيل الزمالك – ناصر منسي والمهدي سليمان أساسيان ضد زيسكو

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي ستقام في ملعب ليفي مواناواسا.

ويتصدر الزمالك المجموعة بثماني نقاط بفارق نقطة عن ملاحقيه المصري وكايزر تشيفز.

فيما يأتي زيسكو رابعا بدون أي نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمد إبراهيم- حسام عبد المجيد- محمود حمدي "الونش"- أحمد الخضري

الوسط: محمد إسماعيل- يوسف وائل- أحمد حمدي

الهجوم: أحمد شريف- ناصر منسي- عدي الدباغ

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة ومحمد حمد ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو".