دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة من الجزائر بعد حسم بطاقة التأهل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في العودة من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة إلى القاهرة صباح اليوم الأحد.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.

وكان الجيش الملكي فاز في نفس الجولة على يانج أفريكانز بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري بمواجهة الإسماعيلي في الجولة 18 من المسابقة.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في تمام الخامسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وكان الأهلي قد تعادل المباراة الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ليتواجد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن كل من الزمالك وبيراميدز.