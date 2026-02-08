محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا

يرى محمد هاني لاعب الأهلي أن فريقه حقق الهدف المطلوب منه في مباراة شبيبة القبائل الجزائري وهو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني عبر موقع الأهلي: "استطعنا التعادل مع فريق يقاتل لآخر نفس من أجل التأهل، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وحققنا نتيجة إيجابية والأهم هو التأهل".

وأضاف "هدفنا التأهل في الصدارة خلال مباراة الجيش الملكي، والأجواء كانت صعبة ولكن مجموعة اللاعبين الحالية تلعب معا منذ سنوات واعتدنا على الضغوط".

وأكمل "في الماضي أن تتعادل مباراة خارج ملعبك كان في غاية الصعوبة ولكن الآن أصبح الأمر هو الطبيعي بالنسبة لنا وأن نفوز أيضا في الخارج".

وأشار "توروب كل مباراة يقول إنها أهم مباراة لنا والأهم هو أننا حققنا الهدف من اللقاء وهو التأهل".

وأتم تصريحاته "توقعت أن يسدد مهاجم شبيبة القبائل الكرة بهذا الشكل ولكن بها الكثير من التوفيق أن تصطدم الكرة في قدمي وتخرج بدلا من الدخول للمرمى".

وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.