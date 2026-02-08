لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - ياسين مرعي

توجه لحلو أخريب لاعب شبيبة القبائل الجزائري بالاعتذار لجماهير فريقه للخروج من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الأهلي.

وقال أخريب عبر بي إن سبورتس: "اليوم خرجنا من البطولة وأشكر اللاعبين الذي قدموا كل شيء أمام الأهلي ولكن لم نستطع التسجيل".

وأضاف "حاولنا أكثر من مرة أن نسجل ونتقدم في النتيجة أمام الأهلي ولكن هذا لم يحدث".

أخبار متعلقة:
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم

وأتم تصريحاته "نعتذر للجمهور وأتمنى أن يسامحنا، سنقدم المزيد من الجهد في الفترة المقبلة لنعود للانتصارات".

وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

الأهلي شبيبة القبائل أخريب
نرشح لكم
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522949/لاعب-شبيبة-القبائل-أتمنى-من-الجمهور-أن-يسامحنا-بعد-التعادل-مع-الأهلي