لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي
الأحد، 08 فبراير 2026 - 00:27
كتب : FilGoal
توجه لحلو أخريب لاعب شبيبة القبائل الجزائري بالاعتذار لجماهير فريقه للخروج من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الأهلي.
وقال أخريب عبر بي إن سبورتس: "اليوم خرجنا من البطولة وأشكر اللاعبين الذي قدموا كل شيء أمام الأهلي ولكن لم نستطع التسجيل".
وأضاف "حاولنا أكثر من مرة أن نسجل ونتقدم في النتيجة أمام الأهلي ولكن هذا لم يحدث".
وأتم تصريحاته "نعتذر للجمهور وأتمنى أن يسامحنا، سنقدم المزيد من الجهد في الفترة المقبلة لنعود للانتصارات".
وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.
بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.
