لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل

يرى مصطفى رزق الله بوت لاعب وسط شبيبة القبائل أن فريقه قدم كل ما لديه أمام الأهلي رغم التعادل.

وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم وليد صلاح الدين: إمام عاشور حصل على إجازة لأداء العمرة

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وقال مصطفى رزق عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي ولكن كرة القدم لم تحبنا في اللقاء".

وأضاف "أشكر الجمهور الذي جاء لدعمنا ولا يوجد أي مشاكل في الفريق".

وأكمل "فريقنا ينقصه الخبرات ومعظم اللاعبين يشاركون لأول مرة في البطولة".

وأتم تصريحاته "وقعنا في مجموعة قوية ستزيد من خبرتنا وقوتنا في الفترة المقبلة".

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
نرشح لكم
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل تشكيل شبيبة القبائل – محيوس يقود الهجوم أمام الأهلي انتهت أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. تأهل الأحمر
أخر الأخبار
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 32 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
وليد صلاح الدين: إمام عاشور حصل على إجازة لأداء العمرة 47 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522948/لاعب-شبيبة-القبائل-كرة-القدم-لم-تحبنا-أمام-الأهلي