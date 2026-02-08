لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي

يرى مصطفى رزق الله بوت لاعب وسط شبيبة القبائل أن فريقه قدم كل ما لديه أمام الأهلي رغم التعادل.

وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وقال مصطفى رزق عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي ولكن كرة القدم لم تحبنا في اللقاء".

وأضاف "أشكر الجمهور الذي جاء لدعمنا ولا يوجد أي مشاكل في الفريق".

وأكمل "فريقنا ينقصه الخبرات ومعظم اللاعبين يشاركون لأول مرة في البطولة".

وأتم تصريحاته "وقعنا في مجموعة قوية ستزيد من خبرتنا وقوتنا في الفترة المقبلة".