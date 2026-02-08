لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي
الأحد، 08 فبراير 2026 - 00:11
كتب : FilGoal
يرى مصطفى رزق الله بوت لاعب وسط شبيبة القبائل أن فريقه قدم كل ما لديه أمام الأهلي رغم التعادل.
وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.
بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.
وقال مصطفى رزق عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي ولكن كرة القدم لم تحبنا في اللقاء".
وأضاف "أشكر الجمهور الذي جاء لدعمنا ولا يوجد أي مشاكل في الفريق".
وأكمل "فريقنا ينقصه الخبرات ومعظم اللاعبين يشاركون لأول مرة في البطولة".
وأتم تصريحاته "وقعنا في مجموعة قوية ستزيد من خبرتنا وقوتنا في الفترة المقبلة".
نرشح لكم
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل تشكيل شبيبة القبائل – محيوس يقود الهجوم أمام الأهلي انتهت أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. تأهل الأحمر